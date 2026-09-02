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MeMo-Logic

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Telegram получил сразу три новых штрафа в России

Telegram получил сразу три новых штрафа в России

Таганский районный суд Москвы назначил Telegram штрафы на общую сумму 11,4 млн рублей из-за неудаления запрещенной в России информации.

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