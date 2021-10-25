Политолог о митингах возле дома Медведчука: ОПЗЖ показала силу

Украинский политолог, руководитель аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев в беседе с РЕН ТВ прокомментировал митинги у дома главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука в Киевской области.