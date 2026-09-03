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Непал после наводнения требует от США, Китая и Индии миллиарды за климат

Непал после наводнения требует от США, Китая и Индии миллиарды за климат

Катманду официально заявил о намерении взыскать компенсацию с трёх крупнейших мировых эмитентов парниковых газов.

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