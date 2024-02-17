Губернатор Кузбасса подписал соглашение о сотрудничестве с Российскими студенческими отрядами

В День российских студенческих отрядов на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ губернатор Кузбасса Сергей Цивилев подписал соглашение с Молодежной общероссийской общественной организацией «Российские Студенческие Отряды» (РСО).
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