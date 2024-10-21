Действующий под позывным «Аид» командир одного из подразделений специального назначения «Ахмат» проинформировал о том, что в курском приграничье Армия России сражается с 14 бригадными формированиями ВС киевского режима.
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