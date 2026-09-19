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Эксперт Семибратов: контроль над Гренландией — часть борьбы за влияние в Арктике

Эксперт Семибратов: контроль над Гренландией — часть борьбы за влияние в Арктике

Заключение сделки между США, Данией и Гренландией о правах Соединённых Штатов полностью контролировать безопасность острова и разворачивать там войска является частью борьбы США за господство в Арктике.

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