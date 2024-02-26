Еще одну земельную госуслугу перевели в онлайн в Подмосковье

Работа по цифровизации госуслуг активно проводится в Московской области. Теперь на региональном портале появился умный сервис, который автоматически проверяет земельные участки на оборотоспособность и пересечение с зонами ограничения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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