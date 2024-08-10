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Татар-информ

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Ахмадиева: Участники Kazan Digital Week открывают офисы в Татарстане

Татарстан проводит активную работу в преддверии Kazan Digital Week. Это отражается в спикерах разного уровня, которые прибудут на площадку, а также насыщении выставки различными мероприятиями, в том числе для молодежи.

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