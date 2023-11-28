К севшему на мель у берегов Анапы во время шторма сухогрузу Blue Shark начали водить экскурсии

Ушлые дельцы организуют путешествия к "новому Rio" за 700 рублей с человека.Интернет-площадки заполонили объявления об экскурсиях к сухогрузу Blue Shark, который сел на мель у берегов Анапы во время шторма.
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