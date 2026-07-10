UMG подвела итоги участия в Международной промышленной выставке «Иннопром-2026»

Группа компаний UMG, ведущий российский производитель строительно-дорожной и специальной техники, завершила работу на Международной промышленной выставке «Иннопром-2026», где представила новые модели отечественной техники и провела серию переговоров с российскими и зарубежными партнерами.
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