Реставрация фонтана в Уссурийске обойдется в 238 тысяч подрядчиком из Владивостока

Фонтан около МЦКД "Горизонт" в скором времени преобразится. В начале лета подрядчик из Владивостока приступил к реставрации наружной облицовки чаши фонтана.
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