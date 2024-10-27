Коротко: немолод. В машине слушаю "Ретро-ЭфЭм", ну и остальной муз.набор, транслируемый по Цифре из Центра.
Клятва Делом или Где голоса, где люди?
Комментарии
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Татьянка Яцук
Прав автор, хочется спросить- где все талантливые победители того же шоу Голос- почему мы видим и слышим всё тот же нафталин с натянуто-перетянутыми лицами, уже не на лица похожие, а на совковые лопаты, с раздутыми губищами, едва вмещающиеся в эти "лица"(та же Любонька с резиновыми губоньками)...это "киркор филиппов" в вечных перьях и прочие... где молодые, талантливые исполнители, или пескоструйная "диаспора" стариков от шоу-биза заохапила все входы и выходы на большую сцену и на ТВ?...На-до-е-ли!
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5 час.
ВС
Владимир Сергеев
Сталина на них нет!
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3 час.
Борис Леонтьев
Всё очень просто объясняется. Просто Россия, пожалуй единственная страна, где на государственных теле- и радиоканалах как и в Министерстве Культуры сидят и ими руководят НЕ государевы люди, а дельцы и олигархи от шоу-бизнеса.
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56 мин.
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