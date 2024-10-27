Клятва Делом или Где голоса, где люди?

Татьянка Яцук

Прав автор, хочется спросить- где все талантливые победители того же шоу Голос- почему мы видим и слышим всё тот же нафталин с натянуто-перетянутыми лицами, уже не на лица похожие, а на совковые лопаты, с раздутыми губищами, едва вмещающиеся в эти "лица"(та же Любонька с резиновыми губоньками)...это "киркор филиппов" в вечных перьях и прочие... где молодые, талантливые исполнители, или пескоструйная "диаспора" стариков от шоу-биза заохапила все входы и выходы на большую сцену и на ТВ?...На-до-е-ли!