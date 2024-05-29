Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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ДНР столкнулась с демографической ямой

ДНР столкнулась с демографической ямой

За десять лет войны население ДНР сократилось до двух миллионов человек, и продолжает убывать. Об этом в ходе выступления на экспертном форуме «Будущее России: ответы на вызовы времени» заявил экс-замминистра информации ДНР Артём Ольхин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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