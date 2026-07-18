Шоу-бизнес: Неизлечимая болезнь, побои мужа и забвение: Куда пропала Виктория Дайнеко, победившая на «Фабрике звёзд»

Виктория Дайнеко ворвалась на музыкальный олимп стремительно и ярко, став безоговорочной победительницей пятой «Фабрики звёзд», а спустя 7 лет закрепила за собой статус главной любимицы публики, повторив свой триумф на проекте «Фабрика звёзд.