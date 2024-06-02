РЖД в лом соревноваться с машинами. Металлургические грузы уходят с железной дороги к автоперевозчикам и не обещают вернуться

Современные заводы, цементные и металлургические, строят уже без подъездных железнодорожных путей, об этом заявили участники конференции «Железная дорога vs автотранспорт: конкуренция за грузы», которую организовал и провёл «РЖД-Партнёр».
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