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Китайский дипломат напомнил США о признании генерала Кларка о стратегии Пентагона по вторжению в семь стран для смены правительств

Китайский дипломат напомнил США о признании генерала Кларка о стратегии Пентагона по вторжению в семь стран для смены правительств

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь прокомментировал заявления современных американских чиновников по поводу того, что США «выступают за суверенитет и территориальную целостность стран, а также за соблюдение международных правил».

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