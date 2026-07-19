Проект Музея Победы «Одна на всех» пополнился биографией героя из Республики Коми

Исторический проект Музея Победы «Одна на всех», посвященный героям многонациональной Родины и приуроченный к Году единства народов России, пополнился новой историей подвига времен Великой Отечественной войны.
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