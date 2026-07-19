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МОСИНФОРМ

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Проект Музея Победы «Одна на всех» пополнился биографией героя из Республики Коми

Проект Музея Победы «Одна на всех» пополнился биографией героя из Республики Коми

Исторический проект Музея Победы «Одна на всех», посвященный героям многонациональной Родины и приуроченный к Году единства народов России, пополнился новой историей подвига времен Великой Отечественной войны.

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