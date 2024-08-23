Пока не удаётся найти человека, пропавшего во время украинского удара по парому в порту Кавказ В Керченском проливе продолжается поисковая операция.
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Пока не удаётся найти человека, пропавшего во время украинского удара по парому в порту Кавказ В Керченском проливе продолжается поисковая операция.
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