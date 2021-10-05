Эксперт оценил возможность военного конфликта Ирана и Азербайджана

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Противостояние между Азербайджаном и Ираном не приведет к вооруженному конфликту, давление Тегерана является психологической атакой.
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