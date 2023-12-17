«Снимки с того света»: что нашли в фотоаппаратах группы Дятлова

Во все времена людей влекут к себе странные и необъяснимые события. Таинственная пропажа Норфолкского полка во время Крымской войны, загадочная зона 51, спрятанная от людских глаз в американской пустыне, филадельфийский эксперимент.
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