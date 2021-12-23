Второй день зимы в Краснодаре: уже проще и пробки утром «всего» пять баллов

Это обернулось совершенным коллапсом на дорогах: их не успели посыпать песко-соляной смесью, на скользких трассах только до 11 часов произошло 110 ДТП, а на шесть часов вечера цифра поднялась до 311 аварий: 22 декабря называют «днем жестянщика».