ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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"Больная жена никому не нужна"

"Больная жена никому не нужна"

Такую фразу я увидела в теме "Отдали бы вы мужу почку?". Да,конечно заранее невозможно предсказать как себя поведет человек,если другой заболеет,тут 50 на 50.

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Комментарии
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Майя Maja
Я думаю многие мужья отказались бы от такого &quot;подарка&quot;( взять у жены почку)... Именно потому, что любят эту женщину... А если не гипотетически как автор, а серьезно подходить к вопросу о больной жене, то жизнь не умолимо, в течении многих поколений нам доказывает, что мужчины чаще всего не могут долго находится с больной женой. В нашей стране исторический складывалось, что только женщины постоянно выхаживают мужчин и остаются с ними в ущерб даже собственному здоровью. Не могу судить всех, но про себя знаю точно, что мой муж меня не бросит пока жив ни при каких обстоятельствах...так же как и я его)) Желаю всем добрым людям не болеть тяжко и быть счастливыми с близкими вам людьми!
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