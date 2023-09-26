"Больная жена никому не нужна"

Майя Maja

Я думаю многие мужья отказались бы от такого "подарка"( взять у жены почку)... Именно потому, что любят эту женщину... А если не гипотетически как автор, а серьезно подходить к вопросу о больной жене, то жизнь не умолимо, в течении многих поколений нам доказывает, что мужчины чаще всего не могут долго находится с больной женой. В нашей стране исторический складывалось, что только женщины постоянно выхаживают мужчин и остаются с ними в ущерб даже собственному здоровью. Не могу судить всех, но про себя знаю точно, что мой муж меня не бросит пока жив ни при каких обстоятельствах...так же как и я его)) Желаю всем добрым людям не болеть тяжко и быть счастливыми с близкими вам людьми!