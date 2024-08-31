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Царьград

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Россия может привлечь к ответственности производителей оружия, используемого ВСУ

Россия может привлечь к ответственности производителей оружия, используемого ВСУ

Поставщики участвуют в планировании атак, так как они согласовывают с вражеской стороной направления ударов.

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