В посёлке Конаковского района будет установлена модульная врачебная амбулатория

В посёлке Изоплит Конаковского района Тверской области появится новая врачебная амбулатория. Вопрос установки в населённых пунктах региона новых фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий был рассмотрен 28 июня на заседании Правительства Тверской области, которое провёл губернатор Игорь Руденя.
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