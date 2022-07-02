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В посёлке Конаковского района будет установлена модульная врачебная амбулатория

В посёлке Конаковского района будет установлена модульная врачебная амбулатория

В посёлке Изоплит Конаковского района Тверской области появится новая врачебная амбулатория. Вопрос установки в населённых пунктах региона новых фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий был рассмотрен 28 июня на заседании Правительства Тверской области, которое провёл губернатор Игорь Руденя.

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