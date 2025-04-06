Видеопроект «Имена Республики»: Габбас Гиматдинов – человек без компромиссов

«Характер у него был далеко не покладистый; его прямота и честность порой ввергали в шок. Но он болел за дело, был человеком необычайно трудолюбивым, обязательным, умел ставить задачи и воплощать их в жизнь», – вспоминал о нем Фикрят Табеев.