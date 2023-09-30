Елена Веснина: у Шнайдер есть сильные качества для победы над Жабер

Россиянка сыграет в финале турнира в Китае.Россиянка сыграет в финале турнира в Китае.Олимпийская чемпионка Елена Веснина поделилась ожиданиями от финального матча турнира WTA в Нинбо (Китай), в котором 19-летняя российская теннисистка Диана Шнайдер сыграет с Онс Жабер из Туниса.
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