Елена Веснина: у Шнайдер есть сильные качества для победы над Жабер

Россиянка сыграет в финале турнира в Китае.Россиянка сыграет в финале турнира в Китае.Олимпийская чемпионка Елена Веснина поделилась ожиданиями от финального матча турнира WTA в Нинбо (Китай), в котором 19-летняя российская теннисистка Диана Шнайдер сыграет с Онс Жабер из Туниса.