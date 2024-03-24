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Путин: рычагов влияния на Ельцина было много, Россия была зависимой

Путин: рычагов влияния на Ельцина было много, Россия была зависимой

Рычагов воздействия на первого российского президента Бориса Ельцина 25 лет назад было достаточно много, страна на тот момент утратила значительную часть суверенитета, заявил лидер России Владимир Путин в фильме журналиста и телеведущего Андрея Кондрашова «Белград» на канале «Россия 1».

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