Путин: рычагов влияния на Ельцина было много, Россия была зависимой

Рычагов воздействия на первого российского президента Бориса Ельцина 25 лет назад было достаточно много, страна на тот момент утратила значительную часть суверенитета, заявил лидер России Владимир Путин в фильме журналиста и телеведущего Андрея Кондрашова «Белград» на канале «Россия 1».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии