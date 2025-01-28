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Редкие фотографии Шевченко показали жителям Актау

Редкие фотографии Шевченко показали жителям Актау

Чтобы подробнее познакомиться с историческим прошлым своего города, актаусцы собрались в помещении культурного центра «Монмартр», где состоялся своеобразный вернисаж – демонстрация редких фотографий Шевченко-Актау.

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