У BAIC BJ40 появилась версия с запасом хода 1,2 тысячи километров

Рамный внедорожник BJ40 официально продается в России, а производит его калининградский «Автотор». На нашем рынке представлена модель первого поколения, которая предлагается с бензиновым и дизельным моторами.
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