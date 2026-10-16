В Нижнем Новгороде машина влетела в мотоциклиста. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash. «По словам очевидцев, лихач за рулем «Соляриса» сначала обогнал несколько машин, а потом его не пропустил микроавтобус.
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