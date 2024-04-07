Вильнюс поставит Украине 3 тысячи боевых беспилотников собственного производства, — Junge Welt Алиса БронскаяЭкономическое положение стран Прибалтики является одним из наиболее беспокойных среди государств Евросоюза.
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