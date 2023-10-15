Путин: США заставляют своих союзников ухудшать отношения с Россией и Китаем

Соединенные Штаты заставляют союзников Вашингтона ухудшать отношения с Москвой и Пекином. С соответствующим заявлением, как пишет Telegram-канал ТАСС, выступил президент Российской Федерации Владимир Путин.
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