Достаточно 1 ложки на таз, чтобы сошла многолетняя грязь: ковры станут как новые за 15 минут – эффект даже лучше, чем после химчистки Ольга БезродняяНародные способы чистки ковров доказывают свою эффективность и могут быть не менее результативными, чем профессиональная химчистка.
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