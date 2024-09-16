Достаточно 1 ложки на таз, чтобы сошла многолетняя грязь: ковры станут как новые за 15 минут – эффект даже лучше, чем после химчистки Ольга БезродняяНародные способы чистки ковров доказывают свою эффективность и могут быть не менее результативными, чем профессиональная химчистка.