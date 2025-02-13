Выяснилось, как «за глаза» называла принца Гарри прислуга во дворце

Наследника престола не очень любили из-за его буйного характера В готовящейся к выходу книге Тома Куинна «Да, мэм: Тайная жизнь королевских слуг» раскрыты нелестные подробности об отношении персонала к принцу Гарри.
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