Путин: участники СВО верны заветам предков, они стоят на страже России

Участники спецоперации верны славным заветам предков, проявляя мужество, они стоят на страже Родины. Об этом в ходе церемонии вручения государственных наград заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.
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