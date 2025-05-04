Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Свежие комментарии

  • Валерий Светлый
    это говорит о непрофессионализме нынешней российской контрразведки. им бы поучиться у СМЕРШаИзраильский Мосса...
  • Юрий Чернышенко
    У чернозадых вообще интелект нулевой.Кто в России хозяин?
  • Иван Иванов
    СРОЧНО надо гнать вон ВСЕХ-легальных и не легальных вместе со своим выводком ....иначе эта азиатская саранча и прочие...Таксист-иностране...

Не дай Бог повторный референдум на новых территориях РФ – украинский политтехнолог

Не дай Бог повторный референдум на новых территориях РФ – украинский политтехнолог

Политнавигатор Если провести повторный референдум «под международным контролем» в Крыму и новых регионах РФ, всё равно Киеву результат очень не понравится, хуже того, это уже станет признанным международно фактом.

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