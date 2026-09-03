Дети Мурата Насырова: один пошел по стопам отца, а другая выбрала совсем другой путь — кем стали Лия и Аким

Мурат Насыров ушел из жизни, когда его детям было всего 11 и 6 лет. Для миллионов он навсегда остался голосом хитов «Мальчик хочет в Тамбов» и «Я — это ты, ты — это я», а для Лии и Акима — прежде всего папой, с которым дома можно было петь, танцевать и играть на музыкальных инструментах.
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