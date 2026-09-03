TVcenter.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TVcenter.ru

1 044 подписчика

Дети Мурата Насырова: один пошел по стопам отца, а другая выбрала совсем другой путь — кем стали Лия и Аким

Дети Мурата Насырова: один пошел по стопам отца, а другая выбрала совсем другой путь — кем стали Лия и Аким

Мурат Насыров ушел из жизни, когда его детям было всего 11 и 6 лет. Для миллионов он навсегда остался голосом хитов «Мальчик хочет в Тамбов» и «Я — это ты, ты — это я», а для Лии и Акима — прежде всего папой, с которым дома можно было петь, танцевать и играть на музыкальных инструментах.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым