«Люди со мной не уживаются»: Сергей Соседов откровенно рассказал о неудавшейся личной жизни

Музыкальный критик Сергей Соседов впервые за долгое время откровенно рассказал о личной жизни. В интервью для YouTube-канала «В гостях у Ханги» журналист признался: он уже не верит, что встретит любовь, и раскрыл причины своего одиночества.
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