День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, отмечается 15 февраля 2024 года Виктория Харжевская15 февраля каждый год мы отмечаем День памяти о российских гражданах, которые смело выполняли свой служебный долг за пределами Родины.
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