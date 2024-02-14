День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, отмечается 15 февраля 2024 года Виктория Харжевская15 февраля каждый год мы отмечаем День памяти о российских гражданах, которые смело выполняли свой служебный долг за пределами Родины.