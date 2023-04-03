В казанских лагерях летом отдохнут более 15 тысяч школьников

В Казани летом для школьников будут работать 12 муниципальных лагерей. Организуют 85 профильных смен для более 15 тысяч школьников, рассказала на «деловом понедельнике» председатель Комитета по делам детей и молодежи города Алия Загидуллина.
В Казани летом для школьников будут работать 12 муниципальных лагерей. Организуют 85 профильных смен для более 15 тысяч школьников, рассказала на «деловом понедельнике» председатель Комитета по делам детей и молодежи города Алия Загидуллина.
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