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В казанских лагерях летом отдохнут более 15 тысяч школьников

В казанских лагерях летом отдохнут более 15 тысяч школьников

В Казани летом для школьников будут работать 12 муниципальных лагерей. Организуют 85 профильных смен для более 15 тысяч школьников, рассказала на «деловом понедельнике» председатель Комитета по делам детей и молодежи города Алия Загидуллина.

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