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FiNE NEWS

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Последствия заморозки российских активов для доверия к доллару и хранению золота в США

Заморозка активов Центрального банка России западными странами в 2022 году оказала влияние на международные финансовые практики, в частности на доверие к доллару США и хранение золота за рубежом.

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