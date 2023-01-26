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В Молдове пройдет театральное турне для беженцев

В январе-феврале 2023 года благотворительная организация Caritas Cehia организует бесплатный показ театрального спектакля Cei doi («Двое») в семи городах Молдовы: Кишиневе, Анений Ной, Криулянах, Бельцах, Страшенах, Чадыр-Лунге и Штефан-Водэ.

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