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  • Popovka
    🇷🇺👍Бистро,бистро!!!
  • Sobering
    О русскомъ фашизме Авторъ Иван Александрович Ильин Опубл.: 1928. Источникъ: «Русский Колокол». Журнал волевой идеи. ...О философе Иване ...
  • Sobering
    По Дугину - миром правят меньшинства массы не имеют значения.  Насладитесь перлами Дугина, который мечтает о русском ...О философе Иване ...

"Берут миллион в кредит, чтобы уволиться". Какая катастрофа в ведомстве Колокольцева

"Берут миллион в кредит, чтобы уволиться". Какая катастрофа в ведомстве Колокольцева

Помните наши призывы к полиции во время резонансных дел с мигрантами? То полицейских бьют у "Садовода", то в "Крокус" они приезжают через час, то, мол, на обращения об угрозах говорят "когда что-то случится - тогда и приходите".

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