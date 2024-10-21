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Тибетские «жемчужины»: 5 незаменимых упражнений для здоровой спины

Тибетские «жемчужины»: 5 незаменимых упражнений для здоровой спины

Тибетские «жемчужины»: 5 незаменимых упражнений для здоровой спины Алёна Юрьева Тибетская зарядка — это уникальный комплекс упражнений, который помогает не только укрепить спину, но и улучшить общее состояние здоровья.

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