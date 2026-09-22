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Царьград

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Эрдоган призвал США к усилению диалога и экономического сотрудничества

Эрдоган призвал США к усилению диалога и экономического сотрудничества

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил в Нью-Йорке, призвав США к укреплению диалога по вопросам Ближнего Востока и расширению экономического сотрудничества.

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