ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 692 подписчика

«Буферная зона»: какую часть Украины нужно освободить, чтобы обеспечить безопасность?

«Буферная зона»: какую часть Украины нужно освободить, чтобы обеспечить безопасность?

Дмитрий РОДИОНОВ  Чем больше попыток ударов будет предпринимать Киев по российским гражданским объектам, тем большую зону безопасности придется создать российским войскам, заявил Владимир Путин в ходе посещения пункта управления Объединенной группировки войск.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Юрий Николаев
Думаю удастся. На границе с польшей. Ляхи побоятся стрелять.
Ответить
4 н.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Да нельзя комплексовать . Все земли СССР наши и надо заставить Запад понять , что мы и не собираемся их отдавать , а наоборот , вернуть и защищать любыми способами .
Ответить
4 н.
Андрей Андрей
Буферная зона, как минимум, от Чёрного моря до верха молдавии и до той же точки от границы с Русью.
Ответить
4 н.