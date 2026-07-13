«Буферная зона»: какую часть Украины нужно освободить, чтобы обеспечить безопасность?

Дмитрий РОДИОНОВ Чем больше попыток ударов будет предпринимать Киев по российским гражданским объектам, тем большую зону безопасности придется создать российским войскам, заявил Владимир Путин в ходе посещения пункта управления Объединенной группировки войск.
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