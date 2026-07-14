ВЕСТИ КРЫМ
ДОМОЙНОВОСТИВАЖНОЕО НАСВИДЕОАНОНСЫКУЛЬТУРАОБЩЕСТВО
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВЕСТИ КРЫМ

702 подписчика

Несколько городов и районов Крыма остались без света

Несколько городов и районов Крыма остались без света

Как сообщили в предприятии «Крымэнерго», сейчас без подачи электроэнергии Джанкой и Джанкойский район, Красноперекопск и Красноперекопский район, городской округ Армянск, городской округ Евпатория, Нижнегорский, Первомайский, Раздольненский и Черноморский районы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии