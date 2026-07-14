Несколько городов и районов Крыма остались без света

Как сообщили в предприятии «Крымэнерго», сейчас без подачи электроэнергии Джанкой и Джанкойский район, Красноперекопск и Красноперекопский район, городской округ Армянск, городской округ Евпатория, Нижнегорский, Первомайский, Раздольненский и Черноморский районы.