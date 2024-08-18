Почему россияне больше не зовут родственников и друзей к себе домой погостить

Мужчина по имени Алексей купил просторную двушку у моря. Похвастался перед друзьями и родственниками, как без этого? А как весна пришла, так звонки начались: какие у вас планы на лето? Вы же работаете целыми днями, так? Ну, мы приедем, ляжем в прихожей, вы нас ни слышать, не видеть не будете, детям море хотим показать.