ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
ГлавнаяБлогПравила сайтаВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

18 639 подписчиков

Почему россияне больше не зовут родственников и друзей к себе домой погостить

Почему россияне больше не зовут родственников и друзей к себе домой погостить

Мужчина по имени Алексей купил просторную двушку у моря. Похвастался перед друзьями и родственниками, как без этого? А как весна пришла, так звонки начались: какие у вас планы на лето? Вы же работаете целыми днями, так? Ну, мы приедем, ляжем в прихожей, вы нас ни слышать, не видеть не будете, детям море хотим показать.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх