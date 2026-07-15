Нижегородка выиграла суд после опоздания на самолёт в Арабские Эмираты

На Бору женщина подала иск к Федеральной пассажирской компании. Как сообщили в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции региона, отправляясь на отдых, она опоздала на самолёт из-за опоздавшего поезда.
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