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Нижегородская правда

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Нижегородка выиграла суд после опоздания на самолёт в Арабские Эмираты

На Бору женщина подала иск к Федеральной пассажирской компании. Как сообщили в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции региона, отправляясь на отдых, она опоздала на самолёт из-за опоздавшего поезда.

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