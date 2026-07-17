Стало известно количество абитуриентов в военных вузах в 2026 году

Российские военные вузы в 2026 году проведут вступительные экзамены для 56 тыс. абитуриентов. Об этом сообщил на заседании Коллегии Минобороны РФ замминистра обороны РФ – начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал армии Виктор Горемыкин.
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