Стало известно количество абитуриентов в военных вузах в 2026 году

Российские военные вузы в 2026 году проведут вступительные экзамены для 56 тыс. абитуриентов. Об этом сообщил на заседании Коллегии Минобороны РФ замминистра обороны РФ – начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал армии Виктор Горемыкин.